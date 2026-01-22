Росія атакувала Україну 94 дронами: ППО знищила 80 цілей

Частина збитого БПЛА.

У ніч проти 22 січня російські війська здійснили масштабну атаку по території України, застосувавши 94 ударні безпілотники різних типів, зокрема «Шахед» і «Гербера». Близько 55 дронів із загальної кількості становили саме «Шахеди». Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Збитий російський безпілотник.

За оперативною інформацією станом на 09:00, українська протиповітряна оборона знищила або подавила 80 ворожих БпЛА.



Водночас зафіксовано прямі влучання десяти ударних дронів у десяти різних локаціях. Крім того, уламки збитих безпілотників упали ще на чотирьох об’єктах.







У Повітряних силах зазначили, що інформація щодо наслідків атаки та можливих пошкоджень уточнюється.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що через морози інтенсивність запусків дронів «Шахед» знизилася, а пауза між атаками тривала 24 дні.