Внаслідок російських атак БпЛА поранено двох жінок та пошкоджено газопровід на Дніпропетровщині

Наслідки ударів по Дніпропетровській області. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Внаслідок російських атак безпілотниками по Дніпропетровській області поранення отримали двоє людей.

Як повідомили у ДСНС Дніпропетровщини, у Васильківській громаді Синельниківського району постраждала 82-річна жінка. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, офісну будівлю та газопровід. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідували рятувальники.

У Кривому Розі через російський удар було травмовано 70-річну жінку. Зайнявся приватний житловий будинок, вогонь також був ліквідований підрозділами ДСНС. У Павлограді ворожі БПЛА пошкодили приватні будинки та автомобілі.



Під обстрілом знаходилися також місто Нікополь та Покровська громада. За попередньою інформацією, там обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, армія РФ атакувала «Епіцентр» та зруйнувала приватний сектор у Запоріжжі.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»