Українська армія взяла в полон російських військових у Покровську

Полонені окупанти у Покровську. Фото: кадр із відео

Аеророзвідка 155-ї механізованої бригади ЗСУ зафіксувала пересування групи російських військових у місті Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



Командування 155-ї ОМБр розпочало операцію зі знешкодження окупантів. Безпілотники прикривали піхоту та контролювали процес.



«Піхота розпочала ретельну перевірку району спостереження, обходячи будинок за будинком. Кожна така перевірка – безпосередній ризик для життя. Під час перевірки піхотинці виявили підвал, окупований ворогом. Ворожі штурмовики, розуміючи вразливість своєї позиції для гранат, запропонували поповнити «фонд обміну полонених». Троє представників другосортної армії світу не чинили жодного спротиву», – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що армія РФ накопичує резерви в районі міста Сіверськ та Серебрянського лісу для наступу на село Дронівка Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко