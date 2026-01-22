Морози активізували бойові дії на Херсонському напрямку

Обличчя окупанта перед ударом українського дрона.

З настанням морозів ситуація на Херсонському (або прим. - Придніпровському) напрямку стала помітно напруженішою. Про це повідомив військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман».

На Придніпровському напрямку ЗС РФ двічі намагалися поліпшити своє тактичне становище.

За його словами, російські підрозділи нарощують присутність у прибережних населених пунктах, підтягуючи резерви для можливих штурмових дій у районі островів на Дніпрі.



Водночас як зазначають у ЗСУ, протягом минулої доби противник двічі намагався покращити своє тактичне положення на Придніпровському напрямку, однак обидві спроби завершилися безрезультатно.







Нагадаємо, ще влітку минулого року з’являлася інформація про підготовку російських військ до можливого форсування Дніпра з метою повторної атаки на Херсон. З приходом холодів ризик активізації таких дій знову зростає.