«Шахед» вдарив по Краматорській громаді: безпілотник влучив у будинок

Наслідки атаки на Краматорську громаду. Фото: Краматорська МВА

21 січня о 21:58 російські війська атакували Краматорську громаду Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Для атаки окупанти використовували дрон-камікадзе «Шахед». БПЛА влучив у будинок у приватному секторі.



Загалом пошкоджені 12 приватних будинків. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Нагадаємо, що 21 січня армія РФ обстріляла кілька міст Донеччини, внаслідок чого загинули дві людини, ще три – поранені.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко