Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
«Шахед» вдарив по Краматорській громаді: безпілотник влучив у будинок
22 січня 2026, 10:06

«Шахед» вдарив по Краматорській громаді: безпілотник влучив у будинок

Наслідки атаки на Краматорську громаду. Фото: Краматорська МВА Наслідки атаки на Краматорську громаду. Фото: Краматорська МВА

21 січня о 21:58 російські війська атакували Краматорську громаду Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Для атаки окупанти використовували дрон-камікадзе «Шахед». БПЛА влучив у будинок у приватному секторі.

Загалом пошкоджені 12 приватних будинків. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Нагадаємо, що 21 січня армія РФ обстріляла кілька міст Донеччини, внаслідок чого загинули дві людини, ще три – поранені.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Олександр Гончаренко
Місця
Краматорська громада
Організації
ЗС РФ
Інше
Війна Шахед Атака БПЛА
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:55
«Зараз приїду та підірву вас»: в окупованому Маріуполі жінка погрожувала «терактом» через проблеми з інтернетом
08:44
ЗС РФ знімають елітні підрозділи з фронту для захисту Криму
23:20
В окупованому Донецьку заявили про атаку на енергосистему
17:28
Росія розробила план для окупованих областей України до 2040 року. Що відомо і про що промовчав Кремль
16:16
Вдалося визначити точне місце удару по складу БК росіян у Дебальцевому
16:00
Окупаційний суд у Луганській області судить українського добровольця
13:08
В окупованому Маріуполі збій у роботі двох котелень: будинки без тепла та води
09:54
На окупованій Херсонщині швидка допомога стала платною
14:14
Морпіхи ЗСУ вразили диспетчерську аеродрому у Джанкої
14:02
Черги, фільтрація та повістки: чому виїзд із окупованого Донбасу до Росії залишається небезпечним
21:42
Пушилін заявив, що без світла залишаються 650 тисяч людей в окупованій Донецькій області
16:40
Без світла, води та тепла: фільтрувальні станції у Донецьку знеструмлені
11:59
У Донецьку проблеми з електропостачанням та опаленням: у будинках температура не більше +7
10:20
Окуповані Луганськ та Запорізька область залишаються без електропостачання
09:16
Черешня, «бєсхоз» та заступництво Балицького: як колаборанти в Мелітополі намагалися забрати бізнес громадянина Китаю
20:20
Донецьк атакують дрони, частину районів вже знеструмлено
15:17
На окупованій частині Запорізької області залишилися без світла 213 тисяч абонентів
09:20
Окупанти засудили до ув'язнення 19-річного мешканця Запорізької області
15:35
Сили оборони вразили ППО та склад дронів РФ у Криму та Донецькій області
15:00
Блекаут і проблеми з опаленням: у Маріуполі уражено підстанцію
11:55
В окупованому Донецьку перевіряють гаражі для потреб армії РФ
10:10
Кремль передає ресурси Маріуполя під контроль «Ахмата»
00:47
У ряді окупованих міст зникло світло після атаки дронів
17:02
В окупованих Донецьку та Макіївці скасували водохресні купання
16:50
Сили оборони вразили склад боєприпасів росіян на окупованій Запорізькій області
16:26
В окупованому Харцизьку батьки скаржаться на хаос у школі №24
14:14
У тимчасово окупованій Донецькій області масово скорочують енергетиків
15:28
Російські військові відстрілюють безпритульних тварин в окупованих Сіверськодонецьку та Рубіжному – ОВА
15:15
РФ планує геологорозвідку надр Донеччини на окупованих землях
12:18
В окупованому Луганську засудили пенсіонера за погрозу підриву ТЦ
усі новини
03:57
Перед зустріччю в Абу-Дабі: про що говорила команда Путіна із представниками Трампа
22:30
ЗСУ зірвали спробу росіян повністю захопити Мирноград і Покровськ — Сирський
21:34
Український волонтер та активіст Сергій Стерненко став радником Федорова з питань використання БПЛА
20:47
Партнери передали Україні понад 50 тонн установки для енергетики — Шмигаль
19:59
Суд у Москві визнав загибель 20 моряків крейсера «Москва», але незабаром видалив новину
19:09
Зеленський розповів, що втрати армії РФ значно зросли
18:04
Передав координати розташування Сил оборони: СБУ викрила ще одного агента РФ
17:57
Українські пілоти дронів знищили укриття російських військ на Покровському напрямку
17:27
Удар балістикою по Кривому Рогу: 12 поранених, серед них – 4 дітей
17:23
Нам радять не згадувати «Томагавки» та «Тауруси» у діалозі з партнерами — Зеленський висловився жорстко про далекобійні ракети для України
17:00
Дрон ЗСУ знищив сарай з бензином, де переховувався окупант
16:48
Як автоматизувати повідомлення про доставку та підвищити лояльність клієнтів? (реклама)
16:43
Сили оборони України атакували склад боєприпасів та зосередження окупантів на захопленій Донеччині
16:37
Зеленський провів переговори з Трампом у Давосі. Що відомо
16:16
Після обстрілу РФ водолази рятували затоплену ТЕЦ у Києві
16:12
Війська Росії обстріляли Дружківку: у місті пошкоджена пожежна частина
15:59
ЗСУ вдарили по нафтовому терміналу в Краснодарському краї РФ
15:40
Удар по Краматорську: пошкоджено житлові будинки
15:30
Комунальний колапс у РФ: аварії паралізували міста
15:25
Удар «Шахеда» по багатоповерхівці у Дніпрі: будинок частково зруйнований, поранені шість людей
15:00
Фейкові обстеження та тисячі зрубаних дерев: справу Слов'янського лісгоспу передали до суду
14:59
Кремль імітує готовність до переговорів, не змінюючи цілей війни — ISW
13:16
«Шахеди» атакували Дніпро: безпілотник влучив у багатоповерхівку
13:00
Кличко показав, як комунальники відновлюють тепло та світло у Києві
12:15
КАБи стирають міста: опубліковано відео наслідків удару по Добропіллю
12:08
РФ вдарила «Іскандером» по житловому будинку у Кривому Розі
12:02
ЦПК вимагає скасувати призначення скандального адвоката Шевчука
11:55
«Зараз приїду та підірву вас»: в окупованому Маріуполі жінка погрожувала «терактом» через проблеми з інтернетом
11:24
ЗСУ дронами знищили артилерію російської армії на Лиманському напрямку: кадри
11:15
ЗСУ знищили ключові комплекси ППО РФ у Курській області
усі новини
ВІДЕО
Знищене укриття окупантів на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські пілоти дронів знищили укриття російських військ на Покровському напрямку
22 січня, 17:57
Момент вибуху сараю з російським окупантом. Дрон ЗСУ знищив сарай з бензином, де переховувався окупант
22 січня, 17:00
Після обстрілу РФ водолази рятували затоплену ТЕЦ у Києві Після обстрілу РФ водолази рятували затоплену ТЕЦ у Києві
22 січня, 16:16
Наслідки удару по Дніпру. Фото: ДСНС Удар «Шахеда» по багатоповерхівці у Дніпрі: будинок частково зруйнований, поранені шість людей
22 січня, 15:25
Фото: Державне бюро розслідувань Фейкові обстеження та тисячі зрубаних дерев: справу Слов'янського лісгоспу передали до суду
22 січня, 15:00
Наслідки атаки на Дніпро. Фото: соцмережі «Шахеди» атакували Дніпро: безпілотник влучив у багатоповерхівку
22 січня, 13:16

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір