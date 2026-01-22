На Одещині ввели екстрені відключення електроенергії

На Одещині застосовані екстрені відключення електроенергії за командою «Укренерго». Про це повідомляє офіційний канал Групи ДТЕК.
В компанії нагадали, що під час таких аварійних відключень графіки подачі електроенергії не діють. У разі змін вони оперативно інформуватимуть абонентів через свій Telegram-канал.
Причиною відключень стали наслідки масованої атаки російських військ у ніч на 22 січня. Противник застосував 94 ударні безпілотники різних типів, серед яких «Шахед» і «Гербера». Влучання зафіксували у десяти різних локаціях.
«Енергокомпанія продовжує роботи з усунення наслідків і закликає мешканців регіону бути готовими до можливих тимчасових відключень», — йдеться в повідомленні.
