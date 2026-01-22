Двоє агентів ГРУ затримані за розвідку наслідків удару «Орєшніком»

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала двох агентів російської військової розвідки (ГРУ), які збирали відомості про наслідки ракетного удару «Орєшніком» по цивільній інфраструктурі Львівської області в ніч на 9 січня 2026 року.



За матеріалами слідства, до розвідки були причетні 64-річний мешканець Мукачева, завербований дистанційно, і його 22-річний сусід. Молодий агент після удару прибув на Львівщину, обходив об'єкти в зоні ураження, фотографував їх і фіксував координати на карті. Зібрані дані він передавав старшому агенту, який залишався в Мукачево і безпосередньо звітував російським кураторам.







Обох агентів було затримано одночасно: одного — вдома в Мукачево, іншого — «на гарячому» у Львівській області, коли він проводив розвідку біля місця падіння ракети. Під час обшуків вилучено електронні пристрої з доказами роботи на ГРУ, а також записи переговорів з куратором.



Слідство встановило, що підозрювані цілеспрямовано фіксували об'єкти військової та критичної інфраструктури України — аеропорти, залізничні переїзди та стратегічно важливі споруди. Отримані відомості планувалося використовувати в інформаційно-психологічних спецопераціях РФ і для планування нових обстрілів регіону.

Затриманим оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.



