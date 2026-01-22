Донецька область пережила понад півтори тисячі російських ударів авіабомбами та дронами за добу

Донецька область під постійним російським вогнем. Фото: Нацполіція України

В результаті російських обстрілів по Донецькій області за добу загинули двоє мирних жителів, ще троє людей отримали поранення. Про це повідомили правоохоронці за підсумками 21 січня.



За даними поліції, за день було зафіксовано 1541 ворожий удар по лінії фронту та житловому сектору області. Під вогнем опинилися п'ять населених пунктів: міста Краматорськ, Дружківка, Миколаївка, селище Шабельківка та село Добропілля. Внаслідок атак пошкоджено 43 цивільні об'єкти, з них 30 — житлові будинки.

Краматорськ зазнав авіаційного удару: російські війська скинули на місто три керовані авіабомби «КАБ-250». В результаті загинув один мирний житель, ще одна людина отримала поранення. Руйнувань зазнали 26 приватних будинків, магазин і три цивільні автомобілі.



По Дружківці противник з ранку і до вечора завдавав ударів FPV-дронами. У місті загинула одна цивільна особа, двоє місцевих жителів отримали травми. Пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки, адміністративну будівлю, а також шість цивільних автомобілів.



Внаслідок дронових атак у Миколаївці пошкоджено два приватні будинки, а у Шабельківці — ще один житловий будинок.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»