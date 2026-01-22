ЗСУ знищили ключові комплекси ППО РФ у Курській області

Удар по двох ЗРК «Бук» на Курщині.

Український безпілотник Shark зафіксував рух російських зенітно-ракетних комплексів «Бук-М2» та «Бук-М3», які намагалися замаскуватися в лісі. По цілях було завдано ракетного удару — повідомляється про повне знищення комплексу.



За даними WarArchive, влучання відбулося південніше присілку Доброхимівка у Курській області.



У 8 корпусі ДШВ зазначили, що Центр безпілотних систем угруповання військ «Курськ» вчасно виявив пересування ворога і завдав точного ураження. Російські війська намагалися сховати комплекси, проте пильні очі української розвідки не дали їм шансу.







Знищені ЗРК «Бук» є ключовими засобами протиповітряної оборони російських сил та застосовуються для ураження наземних цілей. Вартість «Бук-М2» становить близько $25 млн, «Бук-М3» — до $45 млн. Таким чином, втрати техніки ППО Росії за кілька хвилин оцінюються приблизно у $70 млн.