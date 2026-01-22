Зеленський прибув до швейцарського Давосу для зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії, де братиме участь у Всесвітньому економічному форумі. У рамках візиту також заплановано його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.



Як повідомляє видання «РБК-Україна» з посиланням на прессекретаря президента Сергія Никифорова, переговори між Зеленським та Трампом мають відбутися орієнтовно о 14:00 за київським часом.



Очікується, що зустріч пройде на полях Всесвітнього економічного форуму та стане однією з ключових у програмі візиту українського президента до Швейцарії.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»