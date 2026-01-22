ЗСУ дронами знищили артилерію російської армії на Лиманському напрямку: кадри

Російська гармата на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео

Пілоти дронів батальйону Signum знищили п'ять російських гармат на Лиманському напрямку. Про це повідомили у підрозділі Signum 53-ї механізованої бригади ЗСУ.



За словами військових, артилерія – одна з найнебезпечніших цілей на полі бою.



«Вона працює з дистанції, б'є по позиціях та намагається залишатися невидимою. Саме тому гармати є одним з пріоритетних цілей для пілотів батальйону Signum. Окупанти добре розуміють загрозу з неба: ретельно маскують позиції, натягують антидронові сітки, ховають стволи серед посадок. Однак навіть це не гарантує безпеку», – зазначили у підрозділі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко