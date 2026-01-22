Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
ЗСУ дронами знищили артилерію російської армії на Лиманському напрямку: кадри
22 січня 2026, 11:24

ЗСУ дронами знищили артилерію російської армії на Лиманському напрямку: кадри

Російська гармата на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Російська гармата на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео

Пілоти дронів батальйону Signum знищили п'ять російських гармат на Лиманському напрямку. Про це повідомили у підрозділі Signum 53-ї механізованої бригади ЗСУ.

За словами військових, артилерія – одна з найнебезпечніших цілей на полі бою.

«Вона працює з дистанції, б'є по позиціях та намагається залишатися невидимою. Саме тому гармати є одним з пріоритетних цілей для пілотів батальйону Signum. Окупанти добре розуміють загрозу з неба: ретельно маскують позиції, натягують антидронові сітки, ховають стволи серед посадок. Однак навіть це не гарантує безпеку», – зазначили у підрозділі.

Нагадаємо, що українська армія взяла в полон російських військових у місті Покровськ Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

Знищене укриття окупантів на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські пілоти дронів знищили укриття російських військ на Покровському напрямку
22 січня, 17:57
Момент вибуху сараю з російським окупантом. Дрон ЗСУ знищив сарай з бензином, де переховувався окупант
22 січня, 17:00
Після обстрілу РФ водолази рятували затоплену ТЕЦ у Києві Після обстрілу РФ водолази рятували затоплену ТЕЦ у Києві
22 січня, 16:16
Наслідки удару по Дніпру. Фото: ДСНС Удар «Шахеда» по багатоповерхівці у Дніпрі: будинок частково зруйнований, поранені шість людей
22 січня, 15:25
Фото: Державне бюро розслідувань Фейкові обстеження та тисячі зрубаних дерев: справу Слов'янського лісгоспу передали до суду
22 січня, 15:00
Наслідки атаки на Дніпро. Фото: соцмережі «Шахеди» атакували Дніпро: безпілотник влучив у багатоповерхівку
22 січня, 13:16
