ЦПК вимагає скасувати призначення скандального адвоката Шевчука

Олексій Шевчук і Генпрокурор Кравченко. Фото: ЦПК

Генеральний прокурор Руслан Кравченко призначив членом конкурсної комісії, яка відбиратиме кандидатів на керівні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), адвоката Олексія Шевчука. Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК), який закликає скасувати рішення.

У заяві ЦПК наголошується, що Кравченко вважає Шевчука «бездоганним фахівцем з високими професійними та моральними якостями», хоча факти говорять інакше:

Шевчук фігурує у розслідуванні щодо переправлення чоловіків за кордон через систему «Шлях», через його умовну «групу» виїхало понад 200 осіб, які не повернулися.

Він підтримував «диктаторські закони 16 січня» та вів авторські програми на каналах Медведчука.

Адвокат захищав фігурантів скандальних справ НАБУ та інших одіозних осіб: Онищенка, Дубневича, Розенблата, Бахматюка, Крюкова, а також Іллю Киву.

У 2023 році його позбавили ліцензії через порушення адвокатської етики, а також призупиняли за образливий допис про ветерана й адвоката Масі Найєма.

Шевчук не пройшов конкурси на ВАКС, директора НАБУ та до ВРП, але тепер сам братиме участь у відборі керівника САП.

«ЦПК вимагає привести склад комісії у відповідність до закону та скасувати протиправне призначення Шевчука», — наголосили у Центрі протидії корупції.

Нагадаємо, 23 липня набув чинності закон, який обмежував повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).