КАБи стирають міста: опубліковано відео наслідків удару по Добропіллю

Зруйноване Добропілля. Фото: Нацполіція України

Воєнблогер Денис Христов, відомий під позивним Голландець, опублікував відео наслідків російського авіаудару керованими авіабомбами по місту Добропілля Донецької області.



Атака відбулася 21 січня 2026 року. На кадрах, розміщених у мережі, показано зруйновані приміщення та наслідки влучань по території цивільних об'єктів.

За словами Христова, внаслідок удару було пошкоджено щонайменше три будівлі. В атаці, як стверджується, використовувалися авіабомби типу КАБ-250, скинуті з двох бомбардувальників.



Коментуючи побачене, воєнблогер заявив, що подібні удари «фактично стирають населені пункти», наголошуючи на масштабі руйнувань у Донецькій області. Він також звернув увагу на характерні сліди застосування фугасних авіабомб та значні пошкодження інфраструктури.



Денис Христов регулярно публікує матеріали із зони бойових дій у Донеччині, фіксуючи наслідки ударів та акцентуючи увагу на збитках, завданих цивільній інфраструктурі.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що за добу по Донецькій області було завдано 1541 удар. Внаслідок обстрілів пошкоджено 43 об'єкти, включаючи житлові будинки. В області загинули двоє людей, ще троє отримали поранення.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»