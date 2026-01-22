РФ вдарила «Іскандером» по житловому будинку у Кривому Розі

Удар балістикою по Кривому Рогу.

Росія здійснила прицільний удар балістичною ракетою по житловому будинку у Кривому Розі — над містом здійнявся стовп диму. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.



Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про можливе застосування окупантами балістичних ракет із південного напрямку. Попередньо запуск здійснено з тимчасово окупованого півострова.



Волонтер Тимофій «Кучер» повідомив у Telegram, що по цивільній інфраструктурі було завдано удару ракетою «Іскандер-М» зі збільшеною бойовою частиною близько 650 кг. Постраждав житловий будинок та супермаркет, де перебували люди.



«Є постраждалі, серед них, ймовірно, діти. Дані про загиблих уточнюються. Мешканці та волонтери, прохання доставити воду та за можливості забезпечити цивільних і рятувальників чаєм та кавою. Разом ми сильніші», — зазначив волонтер.



Місцеві служби вже працюють над ліквідацією наслідків удару та евакуацією постраждалих.