Фейкові обстеження та тисячі зрубаних дерев: справу Слов'янського лісгоспу передали до суду

Фото: Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань передало до суду справу про масштабну незаконну вирубку лісу в Донецькій області. За версією слідства, екскерівниця Слов'янського лісгоспу ДП «Ліси України» разом із п'ятьма підлеглими організувала схему, внаслідок якої державі завдали збитків більш ніж на 14,6 млн. гривень.



Йдеться про вирубку понад 1,8 тисяч дерев на площі понад 50 гектарів — у лісництвах Краматорської, Катеринівської, Маяцької та Олександрівської ділянок.

Фото: Державне бюро розслідувань



Слідство встановило, що 2024 року лісгосп оформив договори з підприємством «Харківлісозахист» нібито для обстеження стану лісу.



Проте перевірки існували лише «на папері»: фахівці на Донеччину не виїжджали, а в акти вносили неправдиві дані. Саме на підставі цих фіктивних документів було отримано лісорубні квитки.



Після цього, за даними ГБР, і почалася масова вирубка. Обвинувальний акт уже направлено до суду. Учасникам схеми загрожує до 10 років ув'язнення. Окремо під суд піде і головний мікробіолог «Харківлісозахисту», якого звинувачують у службовому підробленні.



Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускаюча редакторка «Новин Донбасу»