Кличко показав, як комунальники відновлюють тепло та світло у Києві

Мешканці Києва в укритті.

Мер Києва Віталій Кличко продемонстрував, як комунальники та енергетики працюють 24/7, відновлюючи необхідні послуги для мешканців столиці. Відео опубліковано на Telegram-сторінці очільника міста.



«Перевірив, як працюють тепловики на лівому березі, де ситуація з теплопостачанням найскладніша», — зазначив Кличко.



Станом на ранок без тепла залишаються трохи менш як 3 тисяч багатоповерхівок. За минулу ніч тепло під’єднали до 227 будинків — вдруге після пошкоджень інфраструктури внаслідок атак ворога 9 та 20 січня.

«У Києві тривають екстрені відключення електроенергії. Комунальники та енергетики працюють цілодобово, щоб повернути киянам тепло та світло», — додав мер.