Кремль імітує готовність до переговорів, не змінюючи цілей війни — ISW

Російське керівництво не виявляє ознак готовності до суттєвих компромісів і продовжує дотримуватися своїх початкових цілей у війні проти України. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).



Аналітики зазначають, що, попри обговорення можливих мирних ініціатив, позиція Кремля залишається жорсткою. За даними агентства Bloomberg, у січні Володимир Путін отримав проєкт мирного плану, який у Москві розцінили як «крок уперед», однак не вважають основою для остаточної угоди.



Джерела повідомляють, що серед ключових вимог Росії — міжнародне визнання анексії Криму та інших окупованих територій, а також відмова від розміщення військ НАТО в Україні як елементу майбутніх гарантій безпеки. Окрім цього, Кремль наполягає на «захисті» російської мови та діяльності Російської православної церкви.



21 січня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія нібито «повертає свої землі» в Україні, посилаючись на фейкові референдуми, проведені у 2022 році на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.



В ISW наголошують, що подібні заяви вписуються в ширшу концепцію так званої «Новоросії», під якою у Кремлі мають на увазі не лише вже захоплені регіони, а й Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області.



Водночас раніше обговорюваний американський мирний план допускав збереження за Росією лише Криму, Луганської та Донецької областей, а також частин Запорізької й Херсонської областей, із вимогою виведення військ з інших окупованих територій.



Експерти ISW дійшли висновку, що Кремль намагається створити образ зацікавленої в переговорах сторони, однак його стратегічні цілі залишаються незмінними, що суттєво ускладнює перспективи реального мирного врегулювання.