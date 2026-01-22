Комунальний колапс у РФ: аварії паралізували міста

Масштабна хвиля комунальних аварій прокотилася практично всією територією Росії — від південних регіонів до Сибіру. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Зношені інженерні мережі, які роками не модернізувалися, не витримують навантаження, а морози лише прискорили руйнування інфраструктури. У багатьох містах ситуація переростає в справжню гуманітарну кризу.
У Красноярському краї кілька населених пунктів залишилися без електропостачання, температура в помешканнях різко знизилася на тлі 30-градусних морозів.
У Карабаші Челябінської області майже 4 тисячі людей опинилися без тепла через прорив теплотраси — холод дістався шкіл, дитсадків і лікарень.
В Омську аварія на ТЕЦ залишила частину міста без опалення, у Кемерові прорив водогону затопив центральні вулиці й паралізував рух транспорту.
У Томську без холодної води залишилися понад 600 будинків, а в Новосибірську підтоплення під’їздів і паркінгів стало буденною реальністю.
У Желєзногорську Курської області без тепла опинилися майже 150 будинків і десятки соціальних об’єктів. Ростов-на-Дону знову потерпає від проривів трубопроводів, попри численні «ремонти».
Ситуація демонструє системний занепад комунального господарства РФ, де критична інфраструктура руйнується швидше, ніж влада здатна реагувати на наслідки.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях