Фото: СЗРУ

Масштабна хвиля комунальних аварій прокотилася практично всією територією Росії — від південних регіонів до Сибіру. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.



Зношені інженерні мережі, які роками не модернізувалися, не витримують навантаження, а морози лише прискорили руйнування інфраструктури. У багатьох містах ситуація переростає в справжню гуманітарну кризу.



У Красноярському краї кілька населених пунктів залишилися без електропостачання, температура в помешканнях різко знизилася на тлі 30-градусних морозів.



У Карабаші Челябінської області майже 4 тисячі людей опинилися без тепла через прорив теплотраси — холод дістався шкіл, дитсадків і лікарень.



В Омську аварія на ТЕЦ залишила частину міста без опалення, у Кемерові прорив водогону затопив центральні вулиці й паралізував рух транспорту.



У Томську без холодної води залишилися понад 600 будинків, а в Новосибірську підтоплення під’їздів і паркінгів стало буденною реальністю.



У Желєзногорську Курської області без тепла опинилися майже 150 будинків і десятки соціальних об’єктів. Ростов-на-Дону знову потерпає від проривів трубопроводів, попри численні «ремонти».



Ситуація демонструє системний занепад комунального господарства РФ, де критична інфраструктура руйнується швидше, ніж влада здатна реагувати на наслідки.