Удар «Шахеда» по багатоповерхівці у Дніпрі: будинок частково зруйнований, поранені шість людей

Наслідки удару по Дніпру. Фото: ДСНС

Триває рятувальна операція на місці російського удару по багатоповерховому будинку у Дніпрі. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.



За його словами, багато людей у момент влучання були на роботі.



«З рештою жителів спілкуємося через домові чати. Очікуємо, що на зв'язок вийдуть ще три людини», – сказав Філатов.



За даними ДСНС України, частково зруйнований 16-поверховий будинок.



У двох квартирах виникли пожежі загальною площею 200 квадратних метрів.



З верхніх поверхів будинку бійці ДСНС врятували 16 людей. Внаслідок атаки поранення отримали шість людей.



Понад 50 рятувальників та 17 одиниць техніки залучили до ліквідації наслідків удару.



Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа уточнив, що серед поранених 14-річна дівчинка.

Нагадаємо, що вдень 22 січня по багатоповерхівці у Дніпрі вдарив дрон-камікадзе «Шахед».

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко