Удар по Краматорську: пошкоджено житлові будинки

У Краматорській міській раді уточнили, що в середу, 21 січня, внаслідок російського обстрілу пошкоджено житлові будинки та будинки.
Як зазначається, росіяни вдарили містом о 09:58.
«Пошкоджено 63 приватні житлові будинки, два багатоповерхівки, два магазини і три автомобілі», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що внаслідок ранкового російського обстрілу по Краматорську зазнала поранень мирна жителька. Також загинула жінка 1978 року народження.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
