Удар по Краматорську: пошкоджено житлові будинки

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: міська рада

У Краматорській міській раді уточнили, що в середу, 21 січня, внаслідок російського обстрілу пошкоджено житлові будинки та будинки.



Як зазначається, росіяни вдарили містом о 09:58.



«Пошкоджено 63 приватні житлові будинки, два багатоповерхівки, два магазини і три автомобілі», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що внаслідок ранкового російського обстрілу по Краматорську зазнала поранень мирна жителька. Також загинула жінка 1978 року народження.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»