Після обстрілу РФ водолази рятували затоплену ТЕЦ у Києві

Після російського обстрілу одна зі столичних теплоелектроцентралей зазнала серйозного підтоплення, що поставило під загрозу стабільне тепло- та електропостачання тисяч мешканців Києва. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.



За його словами, внаслідок пошкодження трубопроводу вода почала швидко заповнювати технічні приміщення станції. Для ліквідації аварії було залучено водолазів ДСНС, які провели унікальну підводну спецоперацію в умовах сильного морозу — температура повітря сягала мінус 15 градусів.



Рятувальники працювали безперервно протягом шести діб у крижаній воді, щоб перекрити витік і дати можливість енергетикам розпочати відновлення обладнання.



Завдяки діям водолазів вдалося зупинити затоплення та стабілізувати ситуацію на об’єкті критичної інфраструктури.



За проявлений героїзм і професіоналізм учасників операції було відзначено державними нагородами: троє рятувальників отримали ордени «За мужність» III ступеня, ще двоє — орден Данила Галицького та медаль «Захиснику Вітчизни».







Раніше мер Києва Віталій Кличко продемонстрував, як комунальники та енергетики працюють 24/7, відновлюючи життєво необхідні послуги для мешканців столиці.