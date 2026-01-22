Війська Росії обстріляли Дружківку: у місті пошкоджена пожежна частина

Вночі 22 січня російська армія завдала удару по місту Дружківка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.
Влучання прийшлося поблизу будівлі пожежно-рятувальної частини. Вибуховою хвилею пошкоджені 21 віконний блок та підвісна стеля будівлі частини.
Серед особового складу постраждалих немає, під час обстрілу рятувальники перебували в укритті. Пожежно-рятувальна техніка не пошкоджена.
Це вже другий випадок за тиждень, коли удар спрямований на пожежно-рятувальний підрозділ у Дружківці.
Нагадаємо, що ввечері 21 січня «Шахед» вдарив по Краматорській громаді на Донеччині, безпілотник влучив у будинок.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко