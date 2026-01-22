Війська Росії обстріляли Дружківку: у місті пошкоджена пожежна частина

Пошкоджена внаслідок обстрілу пожежна частина у Дружківці. Фото: ДСНС

Вночі 22 січня російська армія завдала удару по місту Дружківка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Влучання прийшлося поблизу будівлі пожежно-рятувальної частини. Вибуховою хвилею пошкоджені 21 віконний блок та підвісна стеля будівлі частини.



Серед особового складу постраждалих немає, під час обстрілу рятувальники перебували в укритті. Пожежно-рятувальна техніка не пошкоджена.



Це вже другий випадок за тиждень, коли удар спрямований на пожежно-рятувальний підрозділ у Дружківці.

Нагадаємо, що ввечері 21 січня «Шахед» вдарив по Краматорській громаді на Донеччині, безпілотник влучив у будинок.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко