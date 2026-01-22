ЗСУ вдарили по нафтовому терміналу в Краснодарському краї РФ

Українські військовослужбовці в ніч проти 22 січня завдали удару по нафтовому терміналу «Таманнефтегаз» у селищі Волна Краснодарського краю РФ. Це підприємство задіяне у забезпеченні російських збройних сил. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



У відомстві уточнили, що зафіксовано попадання в ціль, було чути вибухи, спалахнула пожежа.



Розмір завданих збитків уточнюється.



Раніше ми писали, що в ніч на 18 січня українські партизани зробили успішну диверсію і вивели з ладу підстанцію в Брянську, яка мала підприємства, які працювали на замовлення Міноборони РФ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»