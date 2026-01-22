Дрон ЗСУ знищив сарай з бензином, де переховувався окупант

Момент вибуху сараю з російським окупантом.

Український дрон завдав точного удару по сараю з бензиновими бочками, у якому переховувався російський окупант. Відео інциденту опубліковане в соцмережі Х.

Наслідки вибуху сараю з російським окупантом.

«Російському солдату нічого іншого не залишалося, як сховатися від FPV-дрона у сараї з бензиновими бочками», — йдеться в повідомленні.



На кадрах видно, як військовий намагається сховатися від дрона, заходячи у сарай із червоними бочками. У цей момент дрон Сил оборони України завдає точного удару по цілі, викликаючи потужний вибух і повне знищення споруди.

Російський піхотинець ховається в ангарі, заповненому червоними бочками. Даремно канешн pic.twitter.com/QXYkTeJM36 — Oles Filonenko (@FilonenkoOles) January 22, 2026

Нагадаємо, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1070 осіб.