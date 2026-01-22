Зеленський провів переговори з Трампом у Давосі. Що відомо

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп. Фото: ОПУ

22 січня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом на полях Всесвітнього економічного форуму у місті Давос Швейцарія. Про це повідомив сам Зеленський.



За його словами, ця зустріч була «хорошою, продуктивною та змістовною».



«Обговорили роботу команд. І фактично щодня – зустрічі або спілкування. Документи ще більш підготовлені. Говорили сьогодні й про ППО для України – попередня зустріч з президентом Трампом допомогла захисту неба. І сподіваюся, що цього разу також посилимося. Подякував за попередній пакет ракет для ППО, попросив про додатковий», – сказав Зеленський.



Своєю чергою Трамп назвав зустріч із Зеленським «хорошою» і заявив, що його послання Путіну: «Війна має закінчитися».

Нагадаємо, що 22 січня Зеленський прилетів у Давос для зустрічі з Трампом.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко