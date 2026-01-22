Сили оборони України атакували склад боєприпасів та зосередження окупантів на захопленій Донеччині

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські військовослужбовці вразили командно-наглядовий пункт роти 76 ДШД та зосередження живої сили росіян зі складу 74 ОМСБр у місті Селидове Донецької області.



Також уточнено результати поразки складу боєприпасів 101 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення окупантів у місті Дебальцевому Донецької області. Підтверджено пораження складу з подальшою масштабною детонацією.



Крім того, здійснено поразку низки об'єктів у тимчасово окупованому українському Криму. Зафіксовано попадання в станцію радіолокації 59Н6-Е «Противник-ГЕ» в селі Лібкнехтівка; радіолокаційну станцію 55Ж6 «Небо-У» в Євпаторії; радіолокаційну станцію 55Ж6М «Небо-М» у селі Русаківці.



Ступінь збитків уточнюється.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»