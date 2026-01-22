Як автоматизувати повідомлення про доставку та підвищити лояльність клієнтів?

У e-commerce конкуренція висока, а довіра покупців крихка. Тому оперативна комунікація стає тут перевагою. Вона здатна підвищити лояльність клієнтів, якщо ви швидко відповідаєте на всі питання і самі проявляєте ініціативу. Наприклад, повідомляйте про статус замовлення. Щоб цей процес був зручним і для вас, варто довести його до автоматизації.
Відправляти повідомлення про кожну зміну статусу замовлення вручну складно, а часто і нереально. У періоди підвищеного навантаження ризик помилок зростає. Автоматична СМС-розсилка дозволяє бізнесу вирішити цю проблему відразу на декількох рівнях. Три її основні переваги:
Такий підхід не тільки спрощує внутрішні процеси, але й позитивно впливає на економіку доставки. При цьому можна взяти готове рішення, наприклад, у Альфа СМС, щоб досягти очікуваного ефекту без збільшення штату.
Інтеграція автоматизованих розсилок не вимагає значних ресурсів. Для швидкого запуску використовують API або готові модулі для CMS (систем управління вмістом). У системі управління замовленнями налаштовується тригер, а при зміні статусу клієнту автоматично відправляються повідомлення: «Замовлення зібрано», «Посилка передана кур'єру» та інші.
У підсумку клієнт завжди в курсі, що відбувається з його замовленням, а магазин отримує стабільну комунікацію. Саме вона на етапі доставки замовлення впливає на довіру до магазину і повторні продажі. А з таким сервісом, як Альфа СМС, комунікаційний ланцюжок стає максимально простим.