Як автоматизувати повідомлення про доставку та підвищити лояльність клієнтів?

У e-commerce конкуренція висока, а довіра покупців крихка. Тому оперативна комунікація стає тут перевагою. Вона здатна підвищити лояльність клієнтів, якщо ви швидко відповідаєте на всі питання і самі проявляєте ініціативу. Наприклад, повідомляйте про статус замовлення. Щоб цей процес був зручним і для вас, варто довести його до автоматизації.

Три переваги автоматичних СМС-повідомлень

Відправляти повідомлення про кожну зміну статусу замовлення вручну складно, а часто і нереально. У періоди підвищеного навантаження ризик помилок зростає. Автоматична СМС-розсилка дозволяє бізнесу вирішити цю проблему відразу на декількох рівнях. Три її основні переваги:

Швидкість і гарантія прочитання — дослідження показують, що приблизно 95% людей відкривають текстове повідомлення протягом 3–5 хвилин, а це означає, що ваше повідомлення не залишиться без уваги. Скорочення навантаження на кол-центр — якщо автоматизувати процес повідомлення про статуси замовлень, рутинне навантаження на службу підтримки помітно знижується, а менеджери фокусуються на більш складних завданнях. Зростання викупу товарів — нагадування клієнтам про відправлені та отримані посилки скорочує кількість «забутих» замовлень, а показники продажів магазину залишаються більш передбачуваними.

Такий підхід не тільки спрощує внутрішні процеси, але й позитивно впливає на економіку доставки. При цьому можна взяти готове рішення, наприклад, у Альфа СМС, щоб досягти очікуваного ефекту без збільшення штату.

Як це працює на практиці?

Інтеграція автоматизованих розсилок не вимагає значних ресурсів. Для швидкого запуску використовують API або готові модулі для CMS (систем управління вмістом). У системі управління замовленнями налаштовується тригер, а при зміні статусу клієнту автоматично відправляються повідомлення: «Замовлення зібрано», «Посилка передана кур'єру» та інші.



У підсумку клієнт завжди в курсі, що відбувається з його замовленням, а магазин отримує стабільну комунікацію. Саме вона на етапі доставки замовлення впливає на довіру до магазину і повторні продажі. А з таким сервісом, як Альфа СМС, комунікаційний ланцюжок стає максимально простим.