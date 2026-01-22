Удар балістикою по Кривому Рогу: 12 поранених, серед них – 4 дітей

Росіяни атакували Кривий Ріг. Фото: Олександр Ганжа

Внаслідок удару баллістикою по Кривому Рогу Дніпропетровської області 22 січня зросла кількість постраждалих. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.



За його словами, станом на 17:10 у місті 12 постраждалих. Серед них — дворічна дитина, хлопчик лікуватиметься амбулаторно, а також ще троє поранених неповнолітніх.





Загиблих немає.



У місті розгорнуть Штаб допомоги людям, які їм видають матеріали для швидкого ремонту.



Раніше ми писали, що Росія завдала прицільного удару балістичною ракетою по житловому будинку в Кривому Розі — над містом здійнявся стовп диму.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»