Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Удар балістикою по Кривому Рогу: 12 поранених, серед них – 4 дітей
22 січня 2026, 17:27

Удар балістикою по Кривому Рогу: 12 поранених, серед них – 4 дітей

Росіяни атакували Кривий Ріг. Фото: Олександр Ганжа Росіяни атакували Кривий Ріг. Фото: Олександр Ганжа

Внаслідок удару баллістикою по Кривому Рогу Дніпропетровської області 22 січня зросла кількість постраждалих. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, станом на 17:10 у місті 12 постраждалих. Серед них — дворічна дитина, хлопчик лікуватиметься амбулаторно, а також ще троє поранених неповнолітніх.



Загиблих немає.

У місті розгорнуть Штаб допомоги людям, які їм видають матеріали для швидкого ремонту.

Раніше ми писали, що Росія завдала прицільного удару балістичною ракетою по житловому будинку в Кривому Розі — над містом здійнявся стовп диму.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Дніпропетровська область Кривий Ріг
Події
Війна
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:55
«Зараз приїду та підірву вас»: в окупованому Маріуполі жінка погрожувала «терактом» через проблеми з інтернетом
08:44
ЗС РФ знімають елітні підрозділи з фронту для захисту Криму
23:20
В окупованому Донецьку заявили про атаку на енергосистему
17:28
Росія розробила план для окупованих областей України до 2040 року. Що відомо і про що промовчав Кремль
16:16
Вдалося визначити точне місце удару по складу БК росіян у Дебальцевому
16:00
Окупаційний суд у Луганській області судить українського добровольця
13:08
В окупованому Маріуполі збій у роботі двох котелень: будинки без тепла та води
09:54
На окупованій Херсонщині швидка допомога стала платною
14:14
Морпіхи ЗСУ вразили диспетчерську аеродрому у Джанкої
14:02
Черги, фільтрація та повістки: чому виїзд із окупованого Донбасу до Росії залишається небезпечним
21:42
Пушилін заявив, що без світла залишаються 650 тисяч людей в окупованій Донецькій області
16:40
Без світла, води та тепла: фільтрувальні станції у Донецьку знеструмлені
11:59
У Донецьку проблеми з електропостачанням та опаленням: у будинках температура не більше +7
10:20
Окуповані Луганськ та Запорізька область залишаються без електропостачання
09:16
Черешня, «бєсхоз» та заступництво Балицького: як колаборанти в Мелітополі намагалися забрати бізнес громадянина Китаю
20:20
Донецьк атакують дрони, частину районів вже знеструмлено
15:17
На окупованій частині Запорізької області залишилися без світла 213 тисяч абонентів
09:20
Окупанти засудили до ув'язнення 19-річного мешканця Запорізької області
15:35
Сили оборони вразили ППО та склад дронів РФ у Криму та Донецькій області
15:00
Блекаут і проблеми з опаленням: у Маріуполі уражено підстанцію
усі новини
03:57
Перед зустріччю в Абу-Дабі: про що говорила команда Путіна із представниками Трампа
22:30
ЗСУ зірвали спробу росіян повністю захопити Мирноград і Покровськ — Сирський
21:34
Український волонтер та активіст Сергій Стерненко став радником Федорова з питань використання БПЛА
20:47
Партнери передали Україні понад 50 тонн установки для енергетики — Шмигаль
19:59
Суд у Москві визнав загибель 20 моряків крейсера «Москва», але незабаром видалив новину
19:09
Зеленський розповів, що втрати армії РФ значно зросли
18:04
Передав координати розташування Сил оборони: СБУ викрила ще одного агента РФ
17:57
Українські пілоти дронів знищили укриття російських військ на Покровському напрямку
17:27
Удар балістикою по Кривому Рогу: 12 поранених, серед них – 4 дітей
17:23
Нам радять не згадувати «Томагавки» та «Тауруси» у діалозі з партнерами — Зеленський висловився жорстко про далекобійні ракети для України
17:00
Дрон ЗСУ знищив сарай з бензином, де переховувався окупант
16:48
Як автоматизувати повідомлення про доставку та підвищити лояльність клієнтів? (реклама)
16:43
Сили оборони України атакували склад боєприпасів та зосередження окупантів на захопленій Донеччині
16:37
Зеленський провів переговори з Трампом у Давосі. Що відомо
16:16
Після обстрілу РФ водолази рятували затоплену ТЕЦ у Києві
16:12
Війська Росії обстріляли Дружківку: у місті пошкоджена пожежна частина
15:59
ЗСУ вдарили по нафтовому терміналу в Краснодарському краї РФ
15:40
Удар по Краматорську: пошкоджено житлові будинки
15:30
Комунальний колапс у РФ: аварії паралізували міста
15:25
Удар «Шахеда» по багатоповерхівці у Дніпрі: будинок частково зруйнований, поранені шість людей
усі новини
ВІДЕО
Знищене укриття окупантів на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські пілоти дронів знищили укриття російських військ на Покровському напрямку
22 січня, 17:57
Момент вибуху сараю з російським окупантом. Дрон ЗСУ знищив сарай з бензином, де переховувався окупант
22 січня, 17:00
Після обстрілу РФ водолази рятували затоплену ТЕЦ у Києві Після обстрілу РФ водолази рятували затоплену ТЕЦ у Києві
22 січня, 16:16
Наслідки удару по Дніпру. Фото: ДСНС Удар «Шахеда» по багатоповерхівці у Дніпрі: будинок частково зруйнований, поранені шість людей
22 січня, 15:25
Фото: Державне бюро розслідувань Фейкові обстеження та тисячі зрубаних дерев: справу Слов'янського лісгоспу передали до суду
22 січня, 15:00
Наслідки атаки на Дніпро. Фото: соцмережі «Шахеди» атакували Дніпро: безпілотник влучив у багатоповерхівку
22 січня, 13:16
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір