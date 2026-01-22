Удар балістикою по Кривому Рогу: 12 поранених, серед них – 4 дітей

Внаслідок удару баллістикою по Кривому Рогу Дніпропетровської області 22 січня зросла кількість постраждалих. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
За його словами, станом на 17:10 у місті 12 постраждалих. Серед них — дворічна дитина, хлопчик лікуватиметься амбулаторно, а також ще троє поранених неповнолітніх.
Загиблих немає.
У місті розгорнуть Штаб допомоги людям, які їм видають матеріали для швидкого ремонту.
Раніше ми писали, що Росія завдала прицільного удару балістичною ракетою по житловому будинку в Кривому Розі — над містом здійнявся стовп диму.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях