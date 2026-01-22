Нам радять не згадувати «Томагавки» та «Тауруси» у діалозі з партнерами — Зеленський висловився жорстко про далекобійні ракети для України

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
22 січня 2026, 17:23

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, на відміну від попередніх років, зараз не ведуться обговорення про постачання Україні далекобійного озброєння «в межах зони досяжності». Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

За словами Зеленського, попри відсутність таких переговорів, Росія продовжує завдавати ударів по Україні та нарощувати виробництво озброєнь.

«Наразі немає розмов про далекобійну зброю для України. Але російські ракети та "Шахеди" досі тут, і у нас досі є координати російських заводів, де вони виробляються. Сьогодні вони мають на меті Україну, завтра це може бути будь-яка країна НАТО. І тут, у Європі, нам радять "не згадувати "Томагавки" американцям… І нам кажуть не питати про ракети "Таурус"», — заявив президент.

Зеленський також підкреслив, що Росія здатна виробляти балістичні та крилаті ракети не лише завдяки постачанням з Китаю, але й звидяки компонентам, що надходять від компаній із Європи, Сполучених Штатів та Тайваню.

«Росія не могла б виготовляти жодних балістичних чи крилатих ракет без критичних компонентів з інших країн. І це не тільки Китай... Росія отримує компоненти від компаній у Європі, Сполучених Штатах та Тайвані... Чи можуть тайванські компанії перестати вкладатися електронікою у російську війну? Європа майже нічого не говорить, Америка нічого не говорить – а Путін робить ракети», — сказав він.

Президент подякував партнерам за підтримку України, зокрема в рамках ініціативи PURL та за постачання ракет до систем ППО Patriot, проте поставив під сумнів ефективність таких заходів без системного тиску на російську військову промисловість.

«Але не було б дешевше та легше просто відрізати Росію від компонентів, які їй потрібні для виробництва ракет? Або навіть знищити заводи, які їх виробляють», — наголосив Зеленський.

Окремо глава держави зупинився на питанні європейської безпеки та відповідальності лідерів. За його словами, багато країн говорять про захист власних інтересів, але розраховують, що за них це зробить хтось інший.

«Лідери кажуть: ми повинні захистити європейські інтереси, але вони сподіваються, що хтось інший зробить це за них... Нам потрібно щось, щоб замінити старий світовий порядок... Не можна будувати новий світовий порядок за словами, тільки дії створюють реальний порядок», — заявив президент.

Зеленський також нагадав, що США оголосили про створення Ради миру, куди були запрошені Україна, Росія і Білорусь, попри бойові дії, що продовжуються.

«Навіть немає припинення вогню. І ви бачили, хто приєднався? Усі мали свої причини. Але ось що — Європа навіть не сформулювала єдиної позиції щодо американської ідеї», — зазначив він.

Patriot — це сучасний зенітний ракетний комплекс американського виробництва, який вважається однією з технологічно найдосконаліших систем ППО в світі. Він призначений для знищення літаків, а також крилатих та балістичних ракет, включаючи високошвидкісні та складні цілі.

Taurus — це європейська крилата ракета великої дальності класу «повітря-земля», призначена для точкових ударів по добре захищеним цілям глибоко в тилу противника.

Авторка новини: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»

 

Інші публікації

Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
