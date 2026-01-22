Українські пілоти дронів знищили укриття російських військ на Покровському напрямку

Знищене укриття окупантів на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

3-тя бригада оперативного призначення НГУ знищила укриття російських військ на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



Там були точки накопичення піхоти окупантів.



«Аеророзвідка встановила розташування ворожих укриттів, а оператори ударних дронів «підняли їх у повітря». Звичайно, разом з противником, який там був», – сказали в УВ «Схід».

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко