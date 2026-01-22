Передав координати розташування Сил оборони: СБУ викрила ще одного агента РФ

СБУ викрила ще одного агента РФ

Співробітники Служби безпеки України затримали ще одного російського агента на Донеччині. 68-річному підозрюваному загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



«Головним завданням фігуранта було знайти та передати координати розташування підрозділів Сил оборони, залучених до бойових дій на Лиманському та Краматорському напрямах. Після вербування фігурант почав об'їжджати прифронтовий Слов'янськ та його околиці на маршрутних автобусах та фіксувати локацію особового складу Сил оборони», — йдеться у повідомленні.



Під час обшуків у будинку фігуранта правоохоронці вилучили смартфон із доказами.



Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Раніше ми писали, що Служба безпеки України затримала російського агента, який готував схрони з вибухівкою для терактів у Києві, Чернігові, Умані та Одесі.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»