Зеленський розповів, що втрати армії РФ значно зросли

Втрати РФ зросли. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський 22 січня виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі (Швейцарія). За його даними, російська армія втрачає близько 35 000 людей щомісяця вбитими.



«Я просто ділюся з вами реальною статистикою, а вона — 35 тисяч убитих на місяць, 35 тисяч солдатів. Минулого року цього місяця це було близько 14 тисяч», — уточнив він.



Крім того, у РФ щомісяця мобілізують 40-43 тисячі людей.



«З цих 43 тис. ви повинні знати, що десь 10-15% втікають, і є певні поранені. Ви можете зрозуміти, що їхня армія перестала зростати через наших операторів дронів», — підсумував глава української держави.



Раніше ми писали, що за 21 січня було знищено п'ять одиниць РСЗВ та систем ППО, а з початку року Сили оборони України ліквідували понад 100 російських танків.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»