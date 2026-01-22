Суд у Москві визнав загибель 20 моряків крейсера «Москва», але незабаром видалив новину

Військовий суд визнав загибель 20 «Москва», а потім видалив новину

У пресрелізі 2-го Західного окружного військового суду в Москві з'явилася інформація, що крейсер «Москва» атакували українські ракети у квітні 2022 року, також підтверджено загибель 20 російських моряків, але незабаром публікацію видалили. Про це повідомляє «Медіазона».



У відомстві було сказано, що по «Москві» було завдано ракетного удару. Сказано, що «від вибуху, пожежі та диму загинуло 20 членів екіпажу крейсера, двадцяти чотирьом членам екіпажу було заподіяно тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, а вісім людей — зникли безвісти, у тому числі в ході боротьби за живучість корабля, що тривала понад шість годин». Через атаку по «Адміралу Ессену», за даними суду, було поранено одну людину.

Крім того, військовий суд виніс заочний вирок у справі про затоплення крейсера «Москва» командира 406 артилерійської бригади ВМС України Андрія Шубіна, який, за версією російського слідства, наказав завдати ракетних ударів по крейсеру «Москва» і фрегату «Адмірал Ессен». Російський суд також ухвалив стягнути з українського військового 2,2 мільярда рублів.



Увечері 13 квітня почали з'являтися повідомлення про пожежу на крейсері «Москва» в Чорному морі внаслідок його поразки українськими ракетами «Нептун».



Згодом Міноборони РФ підтвердило, що крейсер «Москва» отримав серйозні пошкодження. На кораблі перебувало понад 500 людей. Російська сторона стверджує, що їх евакуювали.



Крім того, в ГУР МОУ розповіли про наслідки успішної операції зі знищення крейсера «Москва».

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»