Партнери передали Україні понад 50 тонн установки для енергетики — Шмигаль

Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що останніми днями в Україну надійшло шість гуманітарних вантажів загальною вагою понад 50 тонн з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії.
«Це силові трансформатори, розподільні шафи, генератори, освітлювальні щогли», — уточнив він.
За словами Шмигаля, 23 січня має надійти партія енергетичного обладнання з Чехії. Ще 400 генераторів їде до столиці з Польщі. Допомога від Австрії вже спрямовується до резервного Хабу Міненерго.
Крім того, підприємствам паливно-енергетичного комплексу та критичної інфраструктури вже надіслано 20 вантажів – 114 тонн обладнання.
Раніше мер Києва Віталій Кличко продемонстрував, як комунальники та енергетики працюють 24/7, відновлюючи життєво необхідні послуги для мешканців столиці.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях