Партнери передали Україні понад 50 тонн установки для енергетики — Шмигаль

Україна одержала 50 тонн обладнання для енергетики від партнерів. Фото: Денис Шмигаль

Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що останніми днями в Україну надійшло шість гуманітарних вантажів загальною вагою понад 50 тонн з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії.



«Це силові трансформатори, розподільні шафи, генератори, освітлювальні щогли», — уточнив він.



За словами Шмигаля, 23 січня має надійти партія енергетичного обладнання з Чехії. Ще 400 генераторів їде до столиці з Польщі. Допомога від Австрії вже спрямовується до резервного Хабу Міненерго.



Крім того, підприємствам паливно-енергетичного комплексу та критичної інфраструктури вже надіслано 20 вантажів – 114 тонн обладнання.



Раніше мер Києва Віталій Кличко продемонстрував, як комунальники та енергетики працюють 24/7, відновлюючи життєво необхідні послуги для мешканців столиці.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»