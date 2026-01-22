Український волонтер та активіст Сергій Стерненко став радником Федорова з питань використання БПЛА

Стерненко став радником Федорова. Фото: Михайло Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про призначення Сергія Стерненка своїм радником з питань підвищення ефективності використання безпілотних літальних апаратів на фронті.



«Є кілька треків, над якими Міністерству оборони слід працювати вже зараз. Перший – базове забезпечення дронових підрозділів. Постачання також потрібно систематизувати — військові мають отримувати ефективну зброю, яка працює тут і зараз. Ще один фокус – аналітика та ефективність. Саме тут допоможе експертиза Сергія. Зараз лише 50 підрозділів із 400 забезпечують близько 70% усіх поразок ворога», — зазначив він.



За словами Федорова, головна мета – допомогти швидко вирости іншим 350 і значно збільшити масштаб знищення росіян. Міністр додав, що спільне бачення підвищення ефективності дронових підрозділів.



Довідка



Сергій Стерненко — одеський активіст, ексглава місцевого осередку «Правого сектору», учасник Євромайдану та блогер. Він народився 20 березня 1995 року у Білгород-Дністровському районі Одеської області в сім'ї колишнього прикордонника та вчительки.



Раніше писали, що 14 січня Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова новим міністром оборони України.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»