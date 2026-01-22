ЗСУ зірвали спробу росіян повністю захопити Мирноград і Покровськ — Сирський

ЗСУ зірвали плани росіян. Фото: Українська правда

Російські окупанти намагаються малими групами проникнути до північних районів Покровська та Мирнограду Донецької області. Сили оборони стримують росіян. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



«Внаслідок активних штурмових дій зірвано чергову спробу ворога захопити ці населені пункти. Задіяний оперативний резерв окупантів зазнав відчутних втрат. Водночас ситуація залишається складною», — уточнив він.



За словами Сирського, українські військовослужбовці ефективно знищують загарбників, демонструють злагоджену командну роботу та високий рівень професіоналізму під час виконання бойових завдань у дуже складних умовах.



Крім того, головнокомандувач відзначив найкращих військовослужбовців за зрив планів росіян під Покровськом. Сирський вручив почесні нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних Сил України — «Сталевий хрест», «Срібний хрест» та «Хрест військової честі».



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»