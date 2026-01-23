«Шахеди» вночі вдарили по Черкаському на Донеччині: загинули чотири людини, серед них дитина, ще п'ять – поранені

Наслідки атаки на Черкаське. Фото: прокуратура

22 січня о 22:50 російські війська атакували приватний сектор селища Черкаське. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Для атаки загарбники використовували БПЛА «Герань-2»/«Шахед».



Зруйновані два приватні будинки.



Внаслідок влучання по житлових будинках загинули 32-річний чоловік та його п'ятирічний син, а також двоє їхніх сусідів. Крім того, поранення отримали мама загиблого хлопчика та три дівчинки у віці 12, 14 та 16 років. Також постраждала 34-річна місцева жителька. У постраждалих діагностували вибухові травми, опіки та садна. Лікарі оцінюють їх стан як важкий та середній.

Нагадаємо, що вночі 22 січня війська Росії обстріляли Дружківку на Донеччині, внаслідок чого у місті пошкоджена пожежна частина.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко