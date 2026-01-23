Сили ППО збили 76 БПЛА над Україною

ППО збила 76 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російські окупанти в ніч проти 23 січня запустили 101 БПЛА по території України. Протиповітряна оборона збила 76 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 23 січня (з 20:00 22 січня) противник атакував 101 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера і безпілотниками інших типів за напрямами: Курськ, Орел, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Донецьк, близько 60 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.





Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила 76 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.



Крім того, зафіксовано влучення 19 ударних БПЛА на 12 локаціях.



Раніше ми писали, що в ніч на 22 січня російські війська провели масштабну атаку по території України, застосувавши 94 ударні безпілотники різних типів, включаючи «Шахед» та «Гербера».

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»