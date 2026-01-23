Російська армія просунулася у Донецькій області та під Вовчанськом – DeepState

Просування росіян на Донеччині. Фото: карта DeepState

Війська Росії просунулися біля села Федорівка Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також окупанти просунулися поблизу села Синельникове на Харківщині.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Краматорському напрямку за минулу добу зафіксували сім боєзіткнень, на Південно-Слобожанському – російська армія штурмувала 12 разів.

Нагадаємо, що українська армія взяла в полон російських військових у місті Покровськ на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко