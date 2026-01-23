РФ за добу атакувала населені пункти Донецької області: є руйнування та жертви

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

За 22 січня під вогнем перебувало шість населених пунктів Донецької області. Зруйновано вісім цивільних об'єктів, з них 3 житлові будинки. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



По Черкаському війську РФ вдарили двома БпЛА «Герань-2». Загинуло четверо людей, серед них п'ятирічний хлопчик. Поранено 5 цивільних осіб, із них троє дітей — дівчата 12, 14 та 16 років. Вщент зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 2 автомобілі.





У Дружківці внаслідок удару FPV-дрону травмовано мирного жителя. Росіяни також атакували місто з РСЗВ «Смерч» — пошкоджено приватний будинок.



На Миколаївку Росія скинула три бомби «КАБ-250» — пошкодження отримала інфраструктура. У Маяках пошкоджено адмінбудівлю.



Раніше ми писали, що 22 січня о 22:50 російські війська атакували приватний сектор селища Черкаське.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»