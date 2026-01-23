Безпілотники вночі атакували нафтобазу у Пензі: виникла пожежа

Вночі 23 січня БПЛА атакували нафтобазу АТ «Пензанафтопродукт» у місті Пенза РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі Exilenova+.
Судячи з опублікованих кадрів, на нафтобазі виникла пожежа.
Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко підтвердив атаку дронів на місто та пожежу на нафтобазі.
У Міноборони РФ заявили, що російська ППО нібито «збила один український безпілотник у Пензенській області».
Нагадаємо, що українські пілоти дронів знищили укриття російських військ на Покровському напрямку.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко