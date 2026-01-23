Атака «шахедів» на Черкаське: виникла масштабна пожежа, рятувальники діставали тіла тата та дитини з-під завалів

Наслідки удару по Черкаському. Фото: ДСНС

На місці удару російських безпілотників у селищі Черкаське завершили аварійно-рятувальні роботи. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.



За його словами, внаслідок атаки загорілися два приватні будинки.



«Влучили два БПЛА. Рятувальники загасили пожежу на площі 170 квадратних метрів», – наголосив Балдін.



У пресслужбі ДСНС України розповіли, що тіла двох людей, у тому числі й дитини, рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку.



На місці удару бійці ДСНС розібрали близько 500 кілограмів будівельних конструкцій.

Нагадаємо, що вночі 22 січня дрони-камікадзе «Шахед» атакували Черкаське, внаслідок чого загинули чотири людини, ще п'ять – поранені. Серед жертв – п'ятирічний хлопчик та його тато, серед постраждалих – мама дитини та дівчинки 12, 14 та 16 років.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко