Працівників двох шахт у Кривому Розі було заблоковано під землею через атаки РФ

У Кривому Розі через удари РФ без світла залишилися дві шахти. Фото: ДСНС

У Кривому Розі гірські рятувальники підняли на поверхню працівників двох шахт, які заблоковані під землею через знеструмлення після російських обстрілів. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Гірники опинилися у пастці на горизонтах -1135 м, -865 м та -475 м. У супроводі фахівців ДВЗР ДСНС працівники шахти подолали майже 7 кілометрів підземних виробок. Рятувальна операція тривала 6 годин», — йдеться у повідомленні.



Після півночі, в результаті ще одного знеструмлення зупинилася інша шахта, в якій знаходилися 92 працівники. Гірників підіймали на поверхню за принципом противаги шахтної кліті, операція тривала 4 години.





Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»