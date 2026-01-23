Армія РФ за добу вдарила по кількох населених пунктах Донеччини: загинули чотири людини, ще шість – поранені

Наслідки атаки на Черкаське. Фото: ДСНС

За 22 січня росіяни вбили чотирьох жителів Донецької області – у селищі Черкаське. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Ще шість людей в області за добу отримали поранення: п'ять – у Черкаському та одна – у місті Дружківка.

Нагадаємо, що вночі 22 січня дрони-камікадзе «Шахед» атакували Черкаське. Серед загиблих – п'ятирічний хлопчик та його тато, серед поранених – мама дитини та дівчинки 12, 14 та 16 років.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко