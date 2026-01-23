Війська РФ вдарили по Краматорську, є пошкодження

У четвер увечері, 22 січня, російська армія завдала удару по Краматорську Донецької області. Інформації про постраждалих та жертв немає. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«О 23:45, із застосуванням БПЛА «Молнія-2», російські війська завдали удару по спальному району міста. Влучання сталося поряд із багатоквартирним будинком», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок удару пошкоджено житловий будинок.



Раніше ми писали, що 22 січня о 22:50 російські війська атакували приватний сектор селища Черкаське.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»