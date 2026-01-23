У Путіна заявили, що важлива умова Росії для мирних переговорів – вихід ЗСУ з Донбасу

Українські збройні сили мають залишити територію Донбасу. Про це у коментарі російським ЗМІ заявив прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков.
За його словами, це є важливою умовою російської сторони.
«Ми не хочемо публічно вдаватися в деталі у рамках переговорного процесу по Україні. Це недоцільно», – сказав Пєсков.
Нагадаємо, що в ніч з 22 на 23 січня у Москві відбулися переговори спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з головою Кремля Володимиром Путіним. Вже 23 січня в Абу-Дабі стартують тристоронні переговори між українською, російською та американською делегаціями.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко