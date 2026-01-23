Жителі окупованого Алчевська скаржаться на відсутність тепла у будинках

В окупованому місті від початку опалювального сезону фіксувалися серйозні проблеми з теплопостачанням.

Тимчасово окуповане Росією місто Алчевськ Луганської області фіксуються проблеми з теплом та електроенергією. Жителі розповідають, що у їхніх квартирах температура не вище +10 °C, а школи працюють у дистанційному форматі. Про це повідомляє сайт 0642.



Окупаційна влада заявила про аварію в місті, але ще в жовтні 2025 року стверджувала, що «99% робіт з підготовки до зими на сьогодні виконано». Однак мешканці живуть без опалення з осені, при цьому рахунок за теплопостачання приходить.

Z-блогери почали критикувати російську владу за ігнорування проблем в Алчевську.



«Усі наші патріотичні блоги пишуть, що зараз замерзає Київ. Але якщо вони патріоти Росії, то їм більше мало вболівати за Алчевськ, енергетику якого ми руйнуємо так само, як енергетику Києва», — пише російський пропагандист Юрій Подоляка.



«У федеральних ЗМІ Алчевська немає взагалі. З жовтня 2025 року його навіть не згадують. І це не село — це місто з населенням понад 100 тисяч», – зазначив Z-блогер Сергій Колясніков.



Колишній народний депутат і колаборант Олег Царьов також заявив: «Якщо це правда, місцева влада вчинила злочин — заморозила ціле місто».



Нагадаємо, у січні 2006 року Алчевськ майже на місяць залишився без тепла, це сталося через аварію на теплотрасі. Тоді оголосили надзвичайну катастрофу. З бюджету виділили десятки мільйонів гривень, до міста приїхали тисячі ремонтників. Аварія стала однією з найбільших комунальних катастроф у сучасній історії України.



Раніше ми писали, що в різних регіонах Росії зафіксовано масштабну серію комунальних аварій, яка призвела до перебоїв з опаленням, водопостачанням та електрикою.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»