У Дружківці під час пожежі постраждала мешканка

Росіяни атакували Дружківку. Фото: ДСНС

Вночі 23 січня у Дружківці Краматорського району Донецької області спалахнула пожежа у багатоповерховому будинку. Співробітники ДСНС врятували жінку. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Донецької області.



«На місці пригоди під час проведення розвідки та ліквідації пожежі рятувальники виявили жінку 1955 року народження, яка через щільне задимлення не могла самостійно залишити приміщення», — йдеться у повідомленні.





Рятувальники вивели врятовану на свіже повітря та передали працівникам швидкої допомоги. Займання меблів ліквідовано на площі 15 кв. м.



Раніше ми писали, що 22 січня о 22:50 російські війська атакували приватний сектор селища Черкаське.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»