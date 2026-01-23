У Дружківці під час пожежі постраждала мешканка

Вночі 23 січня у Дружківці Краматорського району Донецької області спалахнула пожежа у багатоповерховому будинку. Співробітники ДСНС врятували жінку. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Донецької області.
«На місці пригоди під час проведення розвідки та ліквідації пожежі рятувальники виявили жінку 1955 року народження, яка через щільне задимлення не могла самостійно залишити приміщення», — йдеться у повідомленні.
Рятувальники вивели врятовану на свіже повітря та передали працівникам швидкої допомоги. Займання меблів ліквідовано на площі 15 кв. м.
Авторка новини: Кароліна Гайдук
