Українська армія просунулася під Гуляйполем – ISW

ЗСУ нещодавно просунулися у Запорізькій області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.
Геолокаційні кадри, опубліковані 22 січня, свідчать про те, що українські війська просунулися у центрі села Зелене.
За даними Генерального штабу ЗСУ, на Гуляйпільському напрямку за минулу добу російська армія атакувала 37 разів, зокрема в районі Зеленого.
Нагадаємо, що ЗСУ дронами знищили артилерію російської армії на Лиманському напрямку.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко