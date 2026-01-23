Українська армія просунулася під Гуляйполем – ISW

Ситуація у районі Гуляйполя. Фото: ISW

ЗСУ нещодавно просунулися у Запорізькій області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 22 січня, свідчать про те, що українські війська просунулися у центрі села Зелене.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Гуляйпільському напрямку за минулу добу російська армія атакувала 37 разів, зокрема в районі Зеленого.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко