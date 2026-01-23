Армія РФ скинула авіабомби на Костянтинівку

Окупаційні війська РФ у п'ятницю, 23 січня, знову завдали ударів по прифронтовому місту Костянтинівка Донецької області. Інформація про постраждалих не надходила. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, зафіксовано два авіаудари із застосуванням керованих авіабомб ФАБ-250.



Крім того, на лінії екстрених служб 101, 102 та 103 звернення не зафіксовано. До медичних закладів міст Дружківки та Краматорська поранені не надходили.



Внаслідок обстрілу пошкоджено два цивільні об'єкти, багатоквартирний житловий будинок та будівлю банку.



Раніше ми писали, що 22 січня о 22:50 російські війська атакували приватний сектор селища Черкаське.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»